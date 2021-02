V Atlantic Cityju porušili Trumpov hotel

V Atlantic Cityju so porušili hotel Trump Plaza. Kazino in hotel, ki ga je leta 1984 dal zgraditi Donald Trump, je svojčas veljal za igralniški biser, za zbirališče slavnih in »središče vsega«. V novem stoletju je slava hotela zbledela in Trump je leta 2009, ko je bil vložen stečaj, prekinil vezi z njim. Hotel je bil od leta 2014 zaprt, zadnja leta pa je stavba ob mestni obalni promenadi vse bolj propadala in Atlantic Cityju ni bila v ponos. Mestne oblasti so bile nad napovedano rušitvijo tako navdušene, da so meščane povabile, naj si na kraju dogodka ogledajo sesutje nekdanjega Trumpovega ponosa. cr, agencije