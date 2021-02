Diagnoza ni zdravilo

Ker Janez Poklukar zdravstvo pozna od blizu, so njegove diagnoze natančne. Jasno mu je, da je najbolje začeti pri krepitvi osnovnega zdravstva, v bolnišnicah pa se je treba ozreti na posebej zahtevna delovišča, iz katerih zaposleni danes bežijo. Smiselno se mu zdi združevanje vodstev bolnišnic in na drugi strani njihova specializacija, pri razdelitvi dela pa je treba po njegovem upoštevati staranje prebivalstva. A razumevanje še ne pomeni reševanja težav, sorodne poudarke pa so napovedovali že Poklukarjevi predhodniki. Poleg tega je vlada, v katero vstopa, med epidemijo ničkolikokrat preslišala tehtne argumente stroke.