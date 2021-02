Na razritem igrišču si je Aluminij priigral zmago z golom Harisa Kadrića iz podarjene enajstmetrovke, saj je Vrbanec prekršek nad Kimom storil zunaj kazenskega prostora. »S pametno igro na protinapade smo ustavili Celjane, si priigrali kopico priložnosti in zasluženo zmagali,« je menil trener Aluminija Oskar Drobne, ki je začel s štirimi točkami.

Celjani so razočarali in doživeli drugi poraz spomladi, potem ko si niso priigrali niti ene priložnosti, saj so bili njihovi napadi jalovi. Najbližje golu so bili, ko je igralec Aluminija Kim tako nespretno zadel žogo, da je skoraj dosegel avtogol. »Že na drugi tekmi se nam je zgodilo, da smo pozabili igrati nogomet. Za zelo slabo predstavo mojih fantov ni nobenega opravičila,« je po tekmi povedal Čeh na klopi Celja Jirži Jarošik. Po porazih brez igre z Domžalami in Aluminijem je vse več dilem, ali je nekdanji češki reprezentant dovolj kakovosten trener za Celje.

Vrstni red po 21. krogu v 1. SNL: Olimpija 41, Maribor 40, Mura 34, Koper 30, Domžale 29, Bravo 27, Tabor 26, Celje 23, Aluminij 19, Gorica 14. jo