Na Hrvaškem so po več mesecih priprav pred kratkim razbili šestčlansko kriminalno združbo, ki je iz Albanije proti severu tihotapila ogromne količine droge. Samo lani naj bi na Hrvaško in nato dalje v različne države EU spravili več kot tono in pol marihuane. Že decembra so v Sarajevu prijeli domnevni vodji skupine, 29-letnega Krešimirja Dropuljića iz Imotskega, ki je delal kot policist na meji z BiH, in štiri leta starejšega Črnogorca Dragana Gajića, ki so ga organi pregona dolgo iskali tudi s pomočjo mednarodne tiralice. Dvojica je preostalim odrejala, kdaj in kam morajo iti v BiH po drogo ter po katerih poteh naj jo pripeljejo na Hrvaško. Komunicirali so prek posebnih aplikacij, dišal pa jim je tudi kokain, ki so ga v manjših količinah prav tako nabavljali v BiH. Skupina ima širšo mrežo še neidentificiranih sodelavcev z vsega Balkana, tudi iz Slovenije.

Skladišče v Novem mestu Združba je delovala tako, da so »delavci« na terenu prevzeli drogo, jo skrili v zabojnike tovornjakov, te pa s pomočjo lažnih dokumentov spravili čez mejo in del robe shranili v skladišču v Zagrebu, del pa odpeljali naprej v Novo mesto, kjer je bila začetna točka za prodajo za evropski trg. V več mesecev trajajoči akciji so policisti podatke zbirali tudi s prisluhi, prijeli pa številne »mule« – julija lani so na avtobusu iz Zagreba proti Imotskemu zaplenili več kot šestnajst kilogramov marihuane, ki jo je v kovčku na jug iz prestolnice poslal 37-letnik. Mesec pozneje so povsem po naključju v avtu BMW našli skoraj 50 kilogramov marihuane. Ker je bil parkiran na prostoru za invalide, so ga s pajkom odpeljali, službeni pes pa je zavohal droge. Z njimi so povezali prav to kriminalno združbo. Novembra so med rednim nadzorom prometa na avtocesti v kombiju s hrvaškimi registrskimi tablicami odkrili skoraj 200 kilogramov trave, čemur je sledilo še nekaj aretacij vpletenih.

»Zašila« sta se sama Hrvaški mediji poročajo, da je mejni policist Dropuljić vedel, da Gajića išče tudi Interpol, vedel je, da ta beži pred roko pravice, kakor tudi, kje se skriva in da ima ponarejene osebne dokumente. Vsaj dvakrat mu je pomagal brez težav prestopiti mejo, da bi Gajić pomagal pri tihotapljenju droge, ne da bi ga pri tem prijeli. Dvojica se je sicer sama »zašila« in policiste pripeljala na lastno sled. Po poročanju časnika Slobodna Dalmacija sta namreč skušala pretentati lastnika prevozniškega podjetja iz BiH. Predstavila sta se mu kot policista v civilu, mu pokazala znački in mu razložila, da kriminalna združba njegove tovornjake uporablja za tihotapljenje droge. Ponudila sta se, da mu pokažeta, kako to počnejo profesionalci in kam skrivajo pakete, a ker sta mu bila sumljiva, je poklical policijo. Po kratkem pregonu so ju lokalni policisti prijeli, Črnogorca so pridržali, hrvaškega policista pa izpustili. Takrat so ga v službi suspendirali. tak

2000 evrov za kg Pogovorno se marihuani iz Albanije reče kar albanka. Cena kilograma trave po nabavni ceni je 2000 evrov, za gram pa mora uporabnik na ulici odšteti nekje med šest in trinajst evrov. Cena je med pandemijo narasla.