Vse tri osebe, od katerih je ena huje ranjena, so odpeljali v bolnišnico, na spletni strani poroča nemški Spiegel. Na kraju eksplozije je več policistov, med njimi strokovnjaki deželne kriminalne službe. Tja so napotili tudi reševalna vozila in helikopter.

Območje, kjer se je zgodila eksplozija, je policija zaprla. Evakuirali so tudi stavbo Lidlove uprave. Na varno so odpeljali okoli 100 zaposlenih.

Kot še poroča Spiegel, je to že drug podoben dogodek v kratkem času. Pri proizvajalcu prehrambenih izdelkov ADM Wild je eksplodiralo v torek pri odpiranju paketa. Ranjen je bil eden od tam zaposlenih. Sedež podjetja ADM Wild je v kraju Eppelheim v bližini Heidelberga. Kraj je od Neckarsulma oddaljen približno 60 kilometrov. Ali obstaja povezava med obema dogodkoma, še ni znano.