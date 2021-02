Korak bližje vpisu znakovnega jezika v ustavo

Ustavna komisija državnemu zboru predlaga, naj začne postopek za vpis pravice do uporabe in razvoja znakovnega jezika v ustavo. O začetku postopka bi DZ lahko odločal že marca. Strokovna skupina je junija lani pod vodstvom Cirila Ribičiča predlagala, naj se v ustavi uredi tudi pravica do uporabe in razvoja znakovnih jezikov obeh narodnih skupnosti ter pravica do uporabe jezika gluhoslepih. Sejo so tedaj prekinili, ustavna komisija pa je skupini naložila pripravo dodatnega mnenja. To so storili. V njem predlagajo, da se v ustavo zapiše svobodna uporaba znakovnega jezika manjšin, ne pa tudi njegovega razvoja. To bi bilo namreč za Slovenijo preveliko breme. Glede jezika gluhoslepih pa zagovarjajo kompromisni predlog, in sicer da bi svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih določal zakon. sta