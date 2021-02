Z izdajo stripa Srce teme ameriškega stripovskega mojstra Petra Kuperja se v založbi Lud Literatura vračajo k starim izhodiščem, saj so želeli v zbirki Littera picta izdajati predvsem stripe, narejene po literarnih predlogah. Čeprav je roman Srce teme Joseph Conrad napisal davnega leta 1899, se njegova kontroverznost ni zmanjšala – tudi danes odpira vprašanja kolonialnih odnosov, rasizma in bistva človečnosti, s Kuperjevim stripovskim »prevodom« pa to počne na še bolj aktualen način.

Kljub pastem

Osrednji junak Conradove pripovedi je Britanec Marlowe, ki se v vlogi ladijskega kapitana odpravi v »prostor teme«, kjer teče »neznansko velika reka, ki spominja na napol zvito kačo«; tudi Conrad je, preden je postal pisatelj, kot mornar delal na reki Kongo. A še bolj kot Marlowe se je med bralce zapisal lik megalomanskega trgovca s slonovino Kurtza, ki so ga domačini oboževali, medtem ko je sam pisal poročilo za mednarodno Združenje za zatiranje divjaških navad, ki se je končalo z nasvetom: »Iztrebite vse suroveže!« Pripoved, ki potuje med Marlowovo preteklostjo in sedanjostjo pa med Združenim kraljestvom in Afriko, je tako tudi razmislek, kdo so pravi »divjaki« in kateri del sveta je »najtemačnejši«.

Da bi se izognil pastem, zaradi katerih se Srca teme deloma še vedno drži rasistična oznaka, je Kuper dobro raziskal star slikovni material, denimo fotografije misijonarke Alice Seeley Harris, ki je dokumentirala kruto ravnanje s kongovskimi moškimi, ženskami in otroki na ukaz belgijskega kralja Leopolda, ki je vladal tudi Kongu, razlaga prevajalec stripa Primož Čučnik. Stripar je tako s pomočjo zgodovinskih virov raziskal tradicionalni način oblačenja in obrazne poteze likov ter njihovo okolico, v romanu pogosto brezoblične in nejasne protagoniste je poskušal postaviti v ospredje…