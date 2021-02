Stanovanja so draga, ponudba za silo spodobnih najemnih stanovanj je praviloma dokaj klavrna, da vse bolj neznosno visokih najemnin niti ne omenjamo – tako bi lahko na kratko opisali razmere, ki na nepremičninskem trgu večine slovenskih (toda tudi mnogih evropskih) mest vladajo že vrsto let in ki se jih v svojem novem projektu Najemnina + stroški na neposreden, a večplasten način loteva umetniška skupina Kvadratni meter. Kolektiv sestavlja pet ustvarjalk, delujočih na različnih umetniških področjih, od slikarstva in kiparstva do fotografije in novih medijev, ki skozi umetniški izraz kritično premišljujejo sistem, v katerem primerno stanovanje ni več razumljeno kot temeljna človekova pravica, temveč zlasti kot tržno blago oziroma naložba, ki naj prinaša dobiček.

Tudi umetniško-aktivistična instalacija Najemnina + stroški, ki bo od jutri naprej na ogled v prostoru Cirkulacije 2 v podhodu Ajdovščina, se tako ukvarja s tematiko bivanjske problematike in naslavlja naraščajočo tesnobo, ki navdaja predvsem mlajše generacije, a tudi druge manj premožne družbene sloje. Osnovo instalacije predstavlja lesen objekt površine nekaj manj kot deset kvadratnih metrov. Gre za konstrukcijo, ki predstavlja sobo za dve osebi; vanjo je mogoče vstopiti in se v njej pogojno tudi »naseliti«, pri tem pa lahko obiskovalci izkusijo psihološko in fizično utesnjenost bivanja v prostoru neprimerne velikosti. Okno te strukture, obrnjeno v podhod, mimoidočim obenem omogoča, da opazujejo dogajanje v njej in se nemara solidarizirajo z »naseljenci« – ti navsezadnje delijo usodo vse številnejših prebivalcev gentrificiranih mest, spreminjajočih se v zabaviščni park, prilagojen turistom in nepremičninskim špekulantom.

»Gre za naš najbolj zahteven projekt doslej, zlasti zaradi sistema za spuščanje in dvigovanje stropa, ki so nam ga pomagali zasnovati v mehatronični delavnici Cirkulacije 2. Strop se namreč postopno znižuje vse do točke, ko v objektu ni več mogoče stati vzravnano; na ta način smo želele ponazoriti pritisk, ki ga občutimo vsi tisti, ki nimamo lastnega stanovanja niti denarja za njegov nakup, zaradi česar smo prepuščeni negotovemu in tudi sicer pogosto nič kaj prijetnemu najemniškemu bivanju,« pojasnjujejo članice kolektiva, ki v pretežni meri izhajajo iz lastnih izkušenj pri iskanju dostojnega najemniškega stanovanja. »Skoraj v vsakem trenutku je imela vsaj ena izmed nas tak ali drugačen stanovanjski problem.«

Prvi projekt, osredotočen na vprašanje pravice do spodobnega bivanja, so članice kolektiva izvedle konec leta 2019, ko so maketo središča Ljubljane, postavljeno na Prešernovem trgu ob izteku Čopove ulice, opremile z zastavicami, na katerih so bile izpisane cene posameznih nepremičnin; na ta način so opozorile, da postaja mesto vse bolj nedostopno njegovim prebivalcem. Nekoliko zatem pa so v sodelovanju z gibanjem Kje bomo pa jutri spali? pripravile protestno akcijo Nepremičninski Trg republike, v kateri so na ploščadi pred državnim zborom zgradile začasno naselje iz kartonastih škatel – edine vrste stanovanj, ki si jih mladi lahko privoščijo.