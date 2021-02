Eden od nekdanjih zdravstvenih ministrov Dušan Keber ga označuje kot »primer zdravnika, ki svojo veliko inteligenco spretno uporablja za doseganje lastnih zasebnih interesov, ob tem pa uporablja spodoben, kulturen in nekonflikten pristop«.

Je veliki mojster Velike lože Slovenije, kar ni običajna funkcija, kot navaja avtor. Predvidevam, da je eden od »stricev iz ozadja«, ki jih Borut Pahor v enem od intervjujev ni upal odkriti. O tem me prepričuje nedavna predsednikova napoved nadgradnje zdravstvenega sistema ob zadnjem javnem obisku Gorenjske, natančneje Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer je spretni zdravnik kupil parcelo za gradnjo svoje klinike. Torej je »nadgradnja« le privatizacija v ugodnem okolju javnega zdravstvenega sistema, ki ga vzdržujemo vsi prebivalci Slovenije. Pri tem bo za gorenjski zdravstveni sistem zelo dobrodošel bivši direktor splošne bolnice Jesenice, nazadnje ljubljanskega UKC, bodoči minister za zdravje.

Izbor velikega mojstra oziroma njegovega Zdravstvenega zavoda Zdravje za izvajanje problematičnih hitrih testov za covid-19 govori temu v prid, saj bo na njegov investicijski proračun prikapljal najmanj milijon evrov z multiplikativnimi učinki z drugimi akterji, ki služijo na račun našega zdravja.

To je eden redkih zdravnikov, ki mu gre pandemija zelo na roko, saj statistično gledano prek lažnih pozitivnih rezultatov z zelo donosnimi hitrimi testi (1 kos je 15 evrov!) brez odgovornosti skoraj neposredno pomaga vzdrževati slovensko pandemijo pri življenju. Nujne »umazane medicinske posle«, ki ne pritičejo podjetnim zdravnikom čistih rok, pa medtem opravlja dobro trenirano in izobraženo negovalno in strežno osebje vseh nivojev, ki se ga črpa iz javnih zavodov. Pa ne samo osebje, tudi vso drago infrastrukturo, ki jo zahteva izvajanje medicinskih posegov.

»Stopimo skupaj« je bil stalno ponavljajoči se slogan v vsej moji sedemdesetletni zgodovini, ki ga zdaj ponovno doživljamo in postaja superfarsa v farsični demokraciji. Država? Čigava je torej država Slovenija?

Marjan Zavšek, Laško