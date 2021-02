Tako prvi slovenski vrhunec 46. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, ko je Ilka Štuhec naslov dvakratne svetovne smukaške prvakinje predala s 14. mestom, kot bolj ali manj vse končne discipline nasploh se za zdaj niso izšle po slovenskih željah. Drugi vrhunec bo danes, in sicer v ženskem veleslalomu. Glavni adut bo Meta Hrovat, ki je do vrhunca sezone stopnjevala formo, kar je dokazala na zadnjih dveh preizkušnjah v Kranjski Gori (3. mesto) in San Vigiliu (5. mesto).

Kranjskogorčanka je v Cortini d'Ampezzo tekmovala že v treh disciplinah, tako da je dodobra spoznala terene in različne podlage, ki so bile posledica temperaturnih nihanj in obilnih snežnih padavin. Na superveleslalomu je dobila izkušnjo v hitri disciplini ter jo na alpski kombinaciji nadgradila. Z odstopom tik pred ciljem kombinacijskega slaloma je zapravila priložnost, da bi imela v svojem žepu vrhunsko uvrstitev do 5. mesta. Na paralelni tekmi je blestela v kvalifikacijah, kjer je dosegla tretji čas, v izločilnih bojih pa je morala priznati premoč kasnejši zmagovalki Marti Bassino.

Obeta se mehka proga Ženski veleslalom bo potekal na progi Olympia delle Tofane, ki jo je Meta Hrovat spoznala na dveh superveleslalomih. »Čeprav sem na slalomu alpske kombinacije odstopila, sem dokazala, da sem lahko hitra, kar me navdaja z optimizmom,« je bila Meta Hrovat odločna po kombinacijskem nastopu. Nekaj slabe volje lahko 22-letni Gorenjki povzroča dejstvo, da je na kratkih progah v kombinacijskem slalomu kot paralelnem veleslalomu storila napaki, ki sta jo stali vrhunsko uvrstitev. Meti Hrovat se danes ne bo izpolnila želja, da bi na najpomembnejši tekmi sezone tekmovala na trdi progi, saj je proga predvsem v spodnjem delu zaradi sončne lege zelo mehka, kar najboljši slovenski veleslalomistki ne ustreza. Poleg tega bo druga proga na sporedu šele ob 13.30, ko je v ciljni strmini zelo toplo. Favoritinja za zmago bo po rezultati v tej sezoni Marta Bassino. Italijanka se je na domačem prvenstvu razbremenila z zlato kolajno na paralelnem veleslalomu, v tej sezoni pa je dobila kar štirih od petih preizkušenj svetovnega pokala. »Ne le meni, celotni italijanski reprezentanci se je z osvojeno kolajno odvalilo veliko breme. Čutili smo močan pritisk. Upam, da nam bo zdaj lažje,« je po naslovu paralelne svetovne prvakinje povedala Marta Bassino. Po videnem na prizorišču bo njena največja tekmica Mikaela Shiffrin. Američanka je odlično pripravljena in motivirana, da na svetovnih prvenstvih postane najuspešnejša alpska smučarka vseh časov. V ožji krog favoritinj sodijo Slovakinja Petra Vlhova, Italijanka Federica Brignone, Francozinja Tessa Worley, Švicarka Michelle Gisin, v malce širšega pa tudi Meta Hrovat.

Slovenija brez možnosti Tudi na drugi paralelni tekmi svetovnega prvenstva v alpskem smučanju si Mednarodna smučarska organizacija ni naredila reklame. Razmere so znova krojile razplet, tako da je bilo v popoldanskem času predvidljivo napovedati zmagovalce, glede na to, na kateri progi so tekmovali. V skandinavskem finalu so svetovni prvaki prvič postali Norvežani, ki so tekmovali v postavi Thea Louise Stjernesund, Kristina Riis - Johannessen, Sebastian Foss-Solevaag in Fabian Wilkens Solheim. Bronasto kolajno je osvojila Nemčija, ki je v boju za 3. mesto premagala branilko naslova Švico. Kot je na svetovnih prvenstvih praksa, številne reprezentance paralelne preizkušnje niso vzele dovolj resno, zato niso tekmovale v najmočnejših postavah (Francozi denimo sploh niso tekmovali). Podobno je bilo s slovensko, ki je na tekmo poslala »B-postavo«, s katero ni imela nobenih možnosti že v osmini finala, kjer je z 1:3 priznala premoč Švedski. Edino točko je Sloveniji priboril Rok Ažnoh, Andreja Slokar, Ana Bucik in Aljaž Dvornik pa so tekmecem priznali premoč.