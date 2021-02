Sproščanju vladnih ukrepov in odločitvi, da se v šolske klopi vrnejo vsi osnovnošolci, so sledili tudi nekateri organizatorji aktivnosti, ki bodo potekale med zimskimi počitnicami prihodnji teden, in sklenili, da nekateri njihovi programi ne bodo potekali le preko ekranov, ampak v živo. Ob tem zagotavljajo, da bodo upoštevali vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in veljavne vladne ukrepe, zato bodo med drugim ponekod počitniške aktivnosti potekale individualno ali pa v manjših skupinah.

V Pionirskem domu učna pomoč Kot opažajo nekateri organizatorji, starši tudi letos iščejo možnosti, kako otrokom zagotoviti kakovosten počitniški program. V družinskem centru Mala ulica so denimo zapisali, da so vsa mesta v njihovem počitniškem varstvu že zasedena, zato so odprli prijave za novo skupino, ki bo počitnikovala na vrtu Rakova jelša. Otroci bodo vrtnarili, se igrali in ustvarjali, vrt pa bo tudi izhodiščna točka za izlete v okolico. V skupini bo največ deset otrok, varstvo, ki bo trajalo od 8. do 16. ure, pa stane 16 evrov na dan oziroma 70 evrov za pet dni. V Pionirskem domu so se odločili, da letos ne bodo organizirali tradicionalnih počitniških šol, pač pa bo v Baragovem semenišču v dopoldanskem času potekala učna pomoč oziroma inštrukcije, namenjene učencem prve in druge triade. Učna pomoč bo potekala individualno v treh različnih terminih, in sicer od 9. ure do 10.30, od 10.40 do 12.10 in od 12.20 do 13.20. Za inštrukcije, ki bodo trajale 60 minut, bodo morali starši odšteti 35 evrov, za 90 minut pa 50 evrov.