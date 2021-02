A to pri nas ne velja. Ni veljalo v časih, ko nam je vladala partija (ZKS) in smo bili vsi enakopravni, nekateri bolj, drugi manj. In ne velja niti danes, ko imamo »partijo« (SDS), kjer zakoni veljajo samo za navadno »rajo«, za izbrance pa ne. Najmanj, kar sem pričakoval ob obisku Taverne v Ivanjkovcih, je bilo, da bo minister, ki je prekršil odredbo, vsaj odstopil. Če že sam tega ne zmore, da ga bo odstavil predsednik vlade. To so povsem običajne reakcije v običajnih demokracijah. Zgodilo se ni nič, kot po navadi.

Nehote se mi vsiljujejo vzporednice med »prejšnjim nedemokratičnim« sistemom, ki ga je vodila partija, in tistim »demokratičnim« danes, ki ga vodi neka druga »partija«. Mehkejše so morda nekatere sodobne metode, a cilji so isti. Oba sistema temeljita na kultu osebnosti, prvi na J. Brozu, drugi na J. Janši. Tito je odšel in sistem se je sesul kot hiša iz kart, Janša bo odšel in… Oba voditelja sta vzplamtela iz vojne, eden iz NOB, drugi iz desetdnevne osamosvojitvene vojne.

Oba sistema se zavedata, kako zelo je pomembno postavljati svoje ljudi na vodilne položaje. V prejšnjem sistemu je partija (ZKS) kadrovala svoje člane na vse ključne funkcije. Danes »partija« (SDS) prav tako postavlja svoje ljudi na pomembne funkcije. Pomembno je, da so »naši«. Če zakonsko kaj ne gre, spremeni zakon, če je glasov premalo, spremeni članstvo. In ko se mudi, to stori tudi ob treh zjutraj. Oh, saj res, tudi CK ZK je imel svoje nočne seje.

Oba sistema temeljita na represivnem aparatu. Prvi sistem je »protidržavne« elemente utišal z visokimi (tudi zapornimi) kaznimi za »verbalni delikt«. Mnogi so tako končali v zaporih ali pa na listi Udbe. Tega v tej obliki danes ni več, zato si je pa demokratični sistem izmislil drugo pot. Za prekrške, ki za nekatere veljajo, za izbrance pa ne, je vpeljal neobičajno visoke kazni in do zob oborožen represivni aparat. Če grobo strnemo, gredo kazni od 400 za posameznika do vrtoglavih 100.000 evrov za pravne osebe. Mimogrede, 400 evrov je že skoraj ena skromna mesečna plača, pa tudi ne tako slaba pokojnina. Saj ni treba ljudi ravno zapirati, dovolj je, da jih ustrahuješ in prisiliš v hišni pripor. Kar je ravno tako učinkovito, pa še cenejše za državo.

Oba voditelja sta kriva, da je precejšnje število Slovencev zapustilo domovino. V prvem primeru največkrat zaradi političnih razlogov in nestrinjanjem z družbeno ureditvijo, in to predvsem manj izobražen kader. Medtem ko zadnja leta iz ekonomskih razlogov bežijo naši vrhunski kadri. Oba voditelja sta tako občudovana kot prezirana, tako obsojana kot nagrajevana, tako spoštovana kot zaničevana, tako ljubljena kot osovražena.

Pa da končam, tam kjer sem začel. Če bi obstajalo cepivo proti »nenačelnosti«, bi predlagal, da se cepijo vsi tisti »izbranci«, ki ignorirajo nošenje mask, ki bi radi prečkali mejo mimo pravil, ki se udeležujejo posebnih slavij, ki hodijo bolni okrog, ki…

Dr. Veselko Guštin, Ljubljana Polje