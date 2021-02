Vpliv družbenih omrežij na varnost

Agencija za varnost prometa opozarja na vse pogostejšo uporabo mobilnih telefonov med pešci, kar odvrača pozornost od dogajanja v prometu. Več tujih raziskav kaže, da se reakcije pešca med uporabo mobilnega telefona zmanjšajo celo do 60 odstotkov. Odziv na situacijo v prometu je poznejši ali pa ga sploh ni. S telefonom v roki se pogosto ustavljamo, težje pravočasno opazimo ovire in smo sploh manj pozorni na promet. To je še posebno nevarno pri prečkanju ceste ali hoji ob cesti, pogosta so izsiljevanja prednosti in druge nevarnosti. Razširjena uporaba družbenih omrežij tako posredno vpliva tudi na manjšo varnost pešcev v prometu.