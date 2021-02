Teniški igralec, ki v ozadju boja med Novakom Đokovićem in Rafaelom Nadalom prevladuje na igriščih in tudi zunaj njih, je Daniil Medvedjev. Njegov zmagoviti niz je v dobi tako sijajnih igralcev, kot sta Srb in Španec, neverjeten. Rus je zadnji dvoboj izgubil 30. oktobra lani, ko ga je na Dunaju premagal Južnoafričan Kevin Anderson. Odtlej je dosegel 19 zaporednih zmag, kar enajst med njimi z igralci elitne deseterice. Ob koncu lanskega leta je osvojil turnir serije masters v Parizu, dosegel vseh pet zmag na sklepnem turnirju najboljših osmih igralcev na svetu v Londonu, štirikrat zmagal na pokalu ATP, na generalki pred OP Avstralije, danes pa je dosegel peto zmago v Melbournu.

V izjemnem ruskem derbiju je bil znova brez izgubljenega niza boljši od odličnega prijatelja Andreja Rubljeva. Rusa sta se pomerila na žgočem soncu, zato sta ob izmenjavi močnih udarcev in dolgih točk težko dihala. Večje težave je imel Rubljev, ki mu je sredi drugega niza, ko pri rezultatu 3:3 ni izkoristil številnih priložnosti za odvzem servisa, zmanjkalo energije, kar je izkoristil Medvedjev. »Andrej je eden najbolje kondicijsko pripravljenih igralcev in ne spomnim se, da bi imel takšne težave z dihanjem. Igranje na vročini je bilo peklensko, bila sva izjemen boj,« je priznal Daniil Medvedjev.

Petindvajsetletni Rus je tekmeca v polfinalu dobil ob polnoči po lokalnem času. Grk Stefanos Cicipas je po dobrih štirih urah izločil drugega igralca sveta Rafaela Nadala. Španec je povedel z 2:0 v nizih, Grku pa je v nadaljevanju uspel popoln preobrat. Nadal je šele drugič v karieri izgubil dvoboj po vodstvu z 2:0 v nizih. O izenačenosti dvoboja kaže podatek, da je Cicipas skupaj dobil 145 točk, Nadal le tri manj. Oba igralca sta blestela pri začetnem udarcu, saj je imel Nadal le štiri priložnosti za odvzem servisa (izkoristil je tri), Cicipas pa pet (izkoristil je dve). »Potem ko sem gladko izgubil prva dva niza, sem se znašel v črni luknji. Rekel sem si, da moram ostati zbran in čakati na svojo priložnost. Po tretjem nizu, ki sem ga dobil v podaljšani igri, se je vse obrnilo v moj prid. Neverjeten je občutek, ko se z Nadalom enakovredno meriš štiri ure. Ponosen sem nase, saj sem pokazal svoj karakter, ko se na igrišču nikoli ne predam. Pomembno je, da imam vse več izkušenj, da sem se v takšnem položaju v preteklosti že znašel, kar sem tokrat izkoristil v svojo korist,« se je veselil 22-letni Stefanos Cicipas, ki se je drugič v karieri uvrstil v polfinale OP Avstralije.

Avstralci so doživeli razočaranje v ženski konkurenci, kjer se je v četrtfinalu poslovila Asleigh Barty. Prva igralka sveta je morala priznati premoč Karolini Muchovi. Čehinja je proti prvi igralki sveta izgubila sploh prvi niz v Melbournu, pred tem pa je na zmagoviti poti izločila izjemne igralke, kot so Jelena Ostapenko, Karolina Pliškova in Elise Mertens. Prvi niz na OP Avstralije je v četrtfinalu izgubila tudi Jennief Brady, in sicer proti rojakinji Jessici Pegula. Američanka je ponovila lanski uspeh iz New Yorka, kjer je morala v polfinalu priznati po ogorčenem boju priznati premoč kasnejši zmagovalki Naomi Osaka.