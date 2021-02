Zloglasnega plačanega morilca Čabo Dera so pred dvema letoma v bliskoviti akciji specialcev prijeli v Pragi in ga aretirali zaradi umorov v Beogradu, na Hrvaškem in Nizozemskem. Ne glede na resnost situacije vedno dobro razpoloženi 41-letnik se je dotlej pred roko pravice uspešno skrival s pomočjo ponarejenih dokumentov, lasulje in drugih pripomočkov za krinko. Skriti ni mogel edinole nasmeha, s katerim si je prislužil vzdevek »morilec z nasmeškom«. Iz zapora, v katerem čaka na sojenje, se je prek odvetnika javil lokalnemu portalu Ripost.

Odraščal je v težkih, nasilja polnih družinskih razmerah. Pri desetih je šel od doma, pri dvanajstih je že tihotapil oblačila in hrano, leto pozneje se je zaradi kraje avta znašel v popravnem domu. Brata so ubili, ko je bil star 13 let, kmalu zatem si je sama sodila njegova mama. »V podzemlju ni prostora za pogovor, samo za odločitev, ali boš ubijal ali boš ubit. Čigar življenje je del organiziranega kriminala, lahko v vsakem trenutku izgubi glavo,« je Der razložil svojo življenjsko filozofijo. Prvo življenje je vzel leta 2004, šlo je za kriminalca Branislava Jelačića iz Novega Sada, z likvidacijo si je nakopal mnogo sovražnikov. Bil je maskiran, na glavi je imel ribiški klobuk, prilepil si je brado, a se je med begom s kolesom zaletel v parkiran avtomobil in na njem pustil sledi, na osnovi katerih so ga našli. Za trinajst let je šel sedet.

Pobiral naročila za – umore Po prihodu na svobodo je začel potovati po nekdanji Jugoslaviji, tu in tam kakšno ušpičil in se znašel za zapahi, obenem pa pobiral naročila za umore. Ko so ga izgnali iz BiH, je šel v Srbijo in Črno goro, počasi pa začel odkrivati tudi druge evropske države. In za seboj puščati krvavo sled. V Barceloni naj bi leta 2017 prerešetal vodjo rakoviškega klana, ki je poskus umora preživel, a z enim prstom manj, saj mu ga je Der odsekal. Za petami mu je bila tudi nizozemska policija, ker naj bi leto zatem v Amsterdamu sredi belega dne s strelom v glavo umoril Hrvata, ki naj bi bil vpleten v nezakonite posle. Še isto leto naj bi v Budimpešti umoril poslovneža, ki mu je skušal prodati razredčeno drogo. Zadnje dejanje pred prijetjem je bila likvidacija moškega v Beogradu, a je po eni teoriji sodil napačnemu človeku.