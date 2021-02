Z izjemno hvaležnostjo ponižno sprejemamo vsako rahljanje ukrepov in slavimo vsako besedo, ki nam jo nameni vodja. Evforično pozdravljamo izjavo, da nam bodo na razpolago vsa registrirana učinkovita in varna cepiva ter da bodo kupili dodatne teste. Ganjeni smo nad velikodušnostjo vlade, ker nam denarno pomaga, a pozabili smo, da nobena vlada nikoli nobenemu ničesar svojega ne da. Vsaka vlada samo jemlje. Če da enim, vzame drugim. Če da vsem, potem bomo to plačali vsi. Ujeli smo se v zanko, da odpiranje trgovin, frizerskih salonov in fitnesov razumemo kot normalizacijo življenja. Hvaležni smo, ker bomo lahko obiskali sorodnike v sosednji občini, čeprav je cela država za eno predmestje velemest. V svetu so omejevali gibanja na območja, večja od Slovenije, mi pa smo naredili 212 občinskih zaporov, med katerimi si lahko občasno prestopal le, če si imel naloženo sicer prostovoljno aplikacijo #OstaniZdrav. Samo še da vlada v celoti odpre šole in odpravi policijsko uro, potem bomo slavili veliko zmago. Končno normalno življenje! Ali res? Smo pozabili, da glavni ukrep od prvega dne ostaja enak – lomljenje narodove in osebne hrbtenice? Trening ubogljivosti, poslušnosti in potrpežljivosti.

Čeprav je Svetovna zdravstvena organizacija pred kratkim jasno zapisala, da naj se PCR-testi izvajajo le pri osebah, ki imajo simptome bolezni, in da je testiranje ljudi brez simptomov nekoristno, vlada zapoveduje širjenje testiranja. Sicer s cenejšimi testi, a vendar so tudi ti dovolj dobri za velike zaslužke enih in discipliniranje vseh. Dolge kolone pridnih in zaskrbljenih državljanov po mrazu in dežju, dopoldan in popoldan, na praznike in ob nedeljah čakajo na odrešilni test. Vse nam bo dostopno, če se bomo testirali. Samo testirani delavci lahko delajo, samo testirani učitelji lahko učijo, samo testirani zdravniki lahko zdravijo, samo testirani vojaki nas lahko branijo, samo testirani smučarji lahko smučajo. Ko bo dovolj testov, bodo lahko kupovali le testirani kupci, potovali le testirani potniki, se učili le testirani učenci in dijaki, izpite bodo lahko opravljali le testirani študenti. Komu mar, kaj kažejo testi! Če kdo posumi, da eni kažejo napačen rezultat, ga preverimo z drugim testom. Če še ta pokaže pozitiven rezultat, odredimo karanteno za zdravega in zdrav ne sme nikamor in k nikomur. Po poteku karantene ga nihče več ne vpraša po zdravju, ampak mora spet na testiranje, čeprav noben test ni registriran ali validiran za diagnosticiranje. Potrdilo o negativnem testu je pot do vsega in vsakogar.

Ko bomo dovolj zdresirani, bomo ponovili vajo s cepilnimi potnimi listi. Politična volja v vsem svetu je že izražena. Zdaj le pripravljajo ljudi na večkratno cepljenje. Morda vsako leto, tudi zaradi novih sevov. Zdaj govorijo o cepilnih potnih listih, v praksi bo to prepustnica. Tako kot zdaj potrdilo o testiranju.

Te epidemije ne bo kmalu konec. Nenormalno življenje bo postalo normalno. Razen za vladarje. Ljudje smo zelo prilagodljiva bitja. Prilagodimo se vsakemu vladarju, ne glede na to, ali je demokrat ali diktator, klerik ali laik, denar ali slava, zdravilo ali cepivo. Samo da je mir.

Ivan Soče, Maribor