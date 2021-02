Navalni, eden najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bil sredi januarja pridržan takoj po vrnitvi v domovino iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom novičok.

»Sodišče je odločilo, da naloži vladi Rusije izpustitev pritožnika. Ta ukrep začne veljati takoj,« so sporočili iz Strasbourga. Dodali so, da so v sodbi upoštevali »naravo in obseg tveganja za življenje pritožnika«. Sodišče je navedlo, da je Rusija v svojem zagovoru vztrajala, da je Navalni zaprt v primerno varovanem objektu in da je njegova celica pod video nadzorom.

Navalni je v pritožbi, ki jo je vložil 20. januarja, trdil, da takšna ureditev ne more zagotoviti zadostnih varoval za njegovo življenje in zdravje.

44-letnemu Navalnemu je sodišče po vrnitvi v Rusijo pogojno kazen, na katero je bil obsojen leta 2014, spremenilo v tri leta in pol zapora. Odločitev je sprožila obsodbe v mednarodni skupnosti.