Za nadaljevanje optimističnega razpoloženja je v preteklem tednu poskrbel ameriški predsednik Joe Biden, ki uspešno tlakuje pot za nov finančni paket v ZDA, ki bo vseboval neposredna plačila 1.400 dolarjev večini Američanom. Nov paket predstavlja dodatno pomoč za blaženje posledic koronakrize v ZDA. Število novih primerov s COVID-19 se sicer tam umirja, a nevarnost novih sevov ostaja visoka. Trgi so posledično pozdravili novico o nakupu dodatnih 100 milijonov doz cepiva od Pfizerja in Moderne. Podatki z ameriškega trga dela kažejo, da je zmanjšanje števila okužb vodilo tudi v zmanjšanje števila novih zahtevkov za nadomestila, ki so v minulem tednu upadla za kar 19 tisoč.

V Nemčiji so se pretekli teden dogovorili, da podaljšajo večino ukrepov za zajezitev novega koronavirusa do 7. marca. Izjema bo veljala za frizerje, ki bodo lahko odprli salone 1. marca. Odločitev glede odprtja šol in vrtcev pa bo prepuščena deželnim oblastem. Sproščanje ukrepov v Nemčiji je kljub padanju števila novookuženih zaradi strahu pred novimi sevi zelo previdno. Drugi val epidemije negativno vpliva na nemško gospodarstvo, vendar je zaradi močne proizvodnje aktivnosti ta učinek občutno manjši kot v prvem valu.

Spodbudni podatki pa prihajajo iz Združenega kraljestva, kjer so zelo uspešni pri cepljenju prebivalstva in so že cepili 4 najbolj kritične skupine (starejše od 70 let, delavce v domovih za ostarele, zdravstvene delavce in najbolj ranljive). Po tem, ko so cepili že več kot 25 odstotkov odrasle populacije z vsaj enim odmerkom, v politiki poteka bitka med nevarnostjo novih sevov in željo po odpiranju gospodarstva. Po zmanjšanju števila novih okužb v Italiji je večina države sedaj v rumeni fazi, ampak težavo predstavlja kar 18-odstotni delež angleškega seva med novimi okužbami. Posledično bodo morala italijanska smučišča odpisati večino smučarske sezone, saj se je odprtje tamkajšnjih smučišč premaknilo s 15. februarja na 5. marec. Je pa v preteklem tednu prisegla nova italijanska vlada pod taktirko Maria Draghija, ki pomeni zmanjšanje politične negotovosti v naši zahodni sosedi. Med evropskimi delnicami so se najboljše odrezale delnice naftnih družb, saj se je cena nafte podražila za skoraj 4 odstotke. Po uspešni koordinaciji OPEC+ za zmanjšanje načrpane količine so se namreč prekomerne zaloge, ki so bile posledice epidemije, zmanjšale, in posledično je trg ponovno bližje ravnovesju.

Dogajanje na azijskih borzah so zaznamovali prazniki ob kitajskem novem letu. Kljub temu je bilo trgovanje tam pozitivno, saj objavljeni kazalniki kažejo na nadaljevanje gospodarskega okrevanja. Japonske delnice so na krilih dobrih rezultatov Toyote dosegle nadpovprečno donosnost. Največji proizvajalec vozil na svetu je tudi izboljšal napoved za poslovanje do konca poslovnega leta. Azijski voditelji še naprej ostro nastopajo proti koronavirusu in v preteklem tednu je novozelandska premierka zaradi treh primerov novega koronavirusa odredila ustavitev javnega življenja v največjem novozelandskem mestu Auckland.