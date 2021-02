Norvežani so po desetih letih le dočakali naslov svetovnega biatlonskega prvaka na posamični tekmi na 20 kilometrov. Prinesel jim ga je 23-letni Sturla Holm Laegreid, ki je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopil z izvrstnim streljanjem, saj je zadel vseh 20 tarč. Prve medalje na tem prvenstvu se veselijo tudi v nemškem taboru, potem ko je drugo mesto osvojil izkušeni Arnd Peiffer (+ 16,9/0), bron pa je odšel v roke Laegreidovemu rojaku Johannesu Daleju (+ 40,9/1). Razočaran je prizorišče zapustil najboljši biatlonec te zime Johannes Thingnes Boe, ki je bil po tretjem mestu na nedeljski zasledovalni preizkušnji tokrat peti.

Visokih pričakovanj niso izpolnili slovenski predstavniki, ki so bili solidni, a ne vrhunski. Najboljši je bil Jakov Fak na 21. mestu (+ 3:49,8/3). Triintridesetletnik je bil kljub zgrešenem strelu po prvem streljanju stoje v igri za najvišja mesta, a bil premalo zbran na zadnjem strelskem postanku, ki ga je zaključil s tremi zadetimi tarčami. »Moral bi bolje opraviti predvsem z zadnjim streljanjem. Želel sem si preveč in dovolil emocijam, da so me premagale tam, kjer jih ne bi smelo biti,« je za TV Slovenija povedal Jakov Fak.

Eno tarčo več je zadel Miha Dovžan, ki je zasedel 23. mesto (+ 3:50,5/2), Rok Tršan (+ 5,05,3/2) je bil 42., Alex Cisar pa 48. (+ 5:30,0/2). »Tekaško sem se dobro počutil, smuči so bile zelo dobro. Škoda, ker sem na prvem streljanju stoje zgrešil zadnjo tarčo, na drugem streljanju stoje pa sem imel tresoče noge in sem se še dobro izvlekel. Od kod tresoče noge? Utrujenost se nabira iz kroga v krog, a to je sestavni del našega športa in se primeri tudi drugim tekmovalcem,« je za TV Slovenija dejal Miha Dovžan.