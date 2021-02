EU je po njenih besedah do danes prejela okoli 33 milijonov odmerkov cepiv, 22 milijonov ljudi je dobilo vsaj en odmerek, od tega sedem milijonov dva. A cepljenje je treba pospešiti, dobava vseh treh že odobrenih cepiv Pfizerja in BioNTecha, Moderne in AstraZenece se bo okrepila, je napovedala ob predstavitvi načrta za pripravo Evrope na grožnjo različic novega koronavirusa.

»Z novo pogodbo s podjetjem Moderna dodajamo še 300 milijonov odmerkov odobrenega varnega in učinkovitega cepiva. To pomeni nov korak k našemu cilju zagotavljanja hitrega dostopa do varnega in učinkovitega cepljenja državljanom v Evropi in drugod v tem letu. Pogodba je pomembna ne le za kratkoročne potrebe EU, temveč tudi za naše prihodnje delo za omejitev hitrega širjenja novih različic,« je dodala evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides.

Kot so sporočili iz Bruslja, pogodba z Moderno omogoča, da se cepivo daruje državam z nižjim in srednjim dohodkom ali posreduje drugim evropskim državam.

V Moderni so pojasnili, da je Evropska komisija kupila dodatnih 150 milijonov odmerkov, ki bodo dobavljeni v tretjem in četrtem četrtletju letošnjega leta, pogodba pa vključuje možnost nakupa dodatnih 150 milijonov z dobavo v letu 2022.

»Cenimo zaupanje Evropske komisije v Moderno in našo platformo mRNA. Z današnjim nakupom dodatnih 150 milijonov odmerkov in možnostjo dodatnih 150 milijonov je Evropska unija pokazala dolgoročno zavezanost Moderni,« je povedal glavni izvršni direktor družbe Stephane Bancel.

»Z Evropsko komisijo smo v pogovorih, kako se pripraviti na leto 2022, vključno z naslavljanjem potencialnih različic virusa. Komisija ima možnost dodatnih 150 milijonov odmerkov za dobavo v letu 2022. Moderna je predana prizadevanjem, da bi trgu zagotovila cepiva z ustreznimi različicami za spopadanje s svetovno pandemijo,« je dodal Bancel.

Z današnjim nakupom je Evropska komisija pri Moderni naročila skupno 310 milijonov odmerkov cepiva z dobavo v letošnjem letu.

Evropska komisija je za zdaj izdala pogojno dovoljenje za promet na evropskem trgu s cepivi BioNTecha in Pfizerja, Moderne in AstraZenece.