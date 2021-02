Novinarki televizije Belsat, ki ima sedež na Poljskem, so prijeli novembra lani, ko sta v živo prenašali protest v spomin na ubitega protivladnega protestnika. Novinarki Katarina Andrejeva in Darja Hulcova sta obtoženi »organizacije in priprave dejanj, ki pomenijo veliko kršitev javnega reda«, za kar jima je grozilo do tri leta zapora.

Tretji dan sojenja na sodišču v Minsku je danes tožilstvo zanju zahtevalo dve leti zapora. Obe sta se že izrekli za nedolžni. Tožilstvo trdi, da sta s poročanjem z dogodka ljudi privabili k sodelovanju na protestu.

Sojenje so obsodile številne organizacije za svobodo medijev, tudi Odbor za zaščito novinarjev (CPJ), in diplomati zahodnih držav. CPJ, ki navaja, da sta v priporu od prijetja 15. novembra, je zahteval njuno takojšnjo izpustitev.

Po spornih predsedniških volitvah, na katerih je avgusta lani za šesti mandat zmagal beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, so v državi mesece potekali množični protesti z zahtevo po njegovem odstopu. Policija je na proteste odgovorila z nasiljem in množičnimi aretacijami več tisoč ljudi. Zaradi policijskega nasilja so umrli najmanj štirje protestniki, več neodvisnim novinarjem pa grozijo večletne zaporne kazni.