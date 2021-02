Tudi na drugi paralelni tekmi svetovnega prvenstva v alpskem smučanju si Mednarodna smučarska organizacija ni naredila reklame. Razmere so znova krojile razplet, tako da je bilo v popoldanskem času predvidljivo napovedati zmagovalce, glede na to, na kateri progi so tekmovali. V skandinavskem finalu so svetovni prvaki prvič postali Norvežani, ki so tekmovali v postavi Thea Louise Stjernesund, Kristina Riis – Johannessen, Sebastian Foss-Solevaag in Fabian Wilkens Solheim. Bronasto kolajno je osvojila Nemčija, ki je v boju za 3. mesto premagala branilko naslova Švico.

Kot je na svetovnih prvenstvih praksa, številne reprezentance paralelno preizkušnjo niso vzele dovolj resno, zato niso tekmovali v najmočnejših postavah. Letos je bila konkurenca še slabša kot na preteklih prvenstvih, saj so se številne reprezentance bolje pripravile na posamični paralelni veleslalom, ki je bil na sporedu dan prej in je bil prvič na razporedu svetovnih prvenstev. Podobno je bilo s slovensko, ki je na tekmo poslala »B postavo«, s katero ni imela nobenih možnosti že v osmini finala, kjer je z 1:3 priznala premoč Švedski. Edino točko je Sloveniji priboril Rok Ažnoh, Andreja Slokar, Ana Bucik in Aljaž Dvornik pa so tekmecem priznali premoč. Francozi denimo se sploh niso prijavili na ekipno tekmo, kar nazorno kaže, kakšno mnenje imajo do nje največje reprezentance.

Brez kolajne so presenetljivo ostali Avstrijci, ki so jih v četrtfinalu ugnali Švedi, medtem ko drugih večjih presenečenj ni bilo. Slovenija je v konkurenci 15 reprezentanc zasedla 11. mesto.

Rezultati ekipne tekme, osmina finala: Kanada – Češka 4:0, ZDA – Rusija 2:2 – naprej ZDA, Norveška – Japonska 4:0, Italija – Finska 2:2 – naprej Italija, Nemčija – Velika Britanija 3:1, Slovenija – Švedska 1:3 (Slokar – Hector 0:1, Ažnoh – Rönngren 1:0, Bucik – Alphand 0:1, Dvornik – Jakobsen 0:1), Avstrija – Belgija 4:0.

Četrtfinale: Švica – Kanada 2:2 – naprej Švica, ZDA – Norveška 2:2 – naprej Norveška, Italija – Nemčija1:3, Avstrija – Švedska 2:2 – naprej Švedska.

Polfinale: Švica – Norveška 2:2 – naprej Norveška, Nemčija – Švedska 2:2 – naprej Švedska.

Za 3. mesto: Švica – Nemčija 2:2 – boljša je bila Nemčija.

Za 1. mesto: Norveška – Švedska 3:1.