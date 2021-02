Dvaindvajsetletnik iz Aten, ki se je skupno tretjič prebil med najboljše štiri na turnirjih velike četverice, je na začetku dvoboja držal stik z drugim igralcem sveta do sredine prvega niza, potem pa je na igrišču povsem zagospodaril zmagovalec Melbourna pred 12 leti. Do konca prvega niza je Nadal dobil tri igre zapovrstjo, v drugem pa je po dveh novih "breakih" oddal vsega dve.

Tretji niz je bil tesen, odločila pa ga je podaljšana igra, v kateri je Španec veliko grešil, Grk pa je to neusmiljeno izkoristil in se vrnil v dvoboj. Po vse boljši igri je dobil tudi četrti niz, potem ko je v deveti igri prvič na dvoboju odvzel servis 34-letnemu Majorčanu.

V odločilnem nizu sta bila tekmeca izenačena do 5:5, potem pa je po seriji napak Nadal oddal servis, Cicipas pa je po nekaj več kot štirih urah izkoristil tretjo žogico za zmago ter šele kot drugi igralec na grand slamih zmagal po zaostanku 0:2 v nizih proti Nadalu (Fognini, OP ZDA 2015).

"Sem brez besed, nikakor ne morem opisati, kaj se je zgodilo. Mislim, da moj tenis govori zase. Neverjetno je, ko se lahko tako dolgo boriš na tako visoki ravni. Dal sem vse od sebe. Moja predstava ... ne vem, kaj se je zgodilo po tretjem nizu. Lebdel sem kot ptičica," je slikovito dejal 22-letnik po štiriurnem dvoboju.

"Želel sem ostati miren in skriti čustva. Mislim, da sem to v prejšnjih dvobojih že pokazal. Moral sem biti konstanten tudi pri gibanju in ostati osredotočen v ključnih trenutkih. Skušal sem zadržati to energijo in zares sem vesel, da sem tako pristopil k dvoboju," je še dejal Cicipas.

V polfinalu bo Atenčana izzval četrti nosilec, Rus Danil Medvedjev, ki je v izjemnem nizu. Dobil je kar 19 zaporednih obračunov po osvojitvi mastersa v Parizu in zaključnega turnirja najboljše osmerice v Londonu ob koncu preteklega leta ter štirih zmag na pokalu ATP v začetku februarja.

V četrtfinalu je Medvedjev dobil obračun z rojakom Andrejem Rubljovom s 7:5, 6:3, 6:2 in se prvič v karieri uvrstil med štiri najboljše v Avstraliji.

V ženski konkurenci se je poslovila prva nosilka domačinka Ashleigh Barty. Avstralija tudi letos ne bo končala 43 let dolgega posta od zadnjega domačega naslova na ženskem delu odprtega prvenstva Avstralije v tenisu, ki ga je osvojila Chris O'Neil. Od Bartyjeve je bila v četrtfinalu boljša Čehinja Karolina Muchova z 1:6, 6:3, 6:2. Tam jo čaka Američanka Jennifer Brady, ki je bila boljša od rojakinje Jessice Pegule s 4:6, 6:2, 6:1.

V četrtek bosta v Melbourne Parku na sporedu oba ženska polfinalna obračuna. V prvem se bosta ob 4. uri zjutraj pomerili Japonka Naomi Osaka in Američanka Serena Williams, ki lovi rekordno 24. lovoriko na turnirjih za grand slam. Za finalno vstopnico pa se bosta v nadaljevanju pomerili še 25. ter 22. nosilka Muchova in Bradyjeva.

Prvi moški polfinale med Srbom Novakom Đokovićem in Rusom Aslanom Karacevom bo na vrsti ob 9.30. Drugi moški polfinale bo na vrsti v petek ob 9.30. Konec tedna bosta še finalna obračuna.

V nadaljevanju turnirja bodo po petdnevnem "lockdownu" dvoboji znova potekali ob prisotnosti omejenega števila gledalcev. Direktor turnirja Craig Tiley je sporočil, da bo na osrednjem stadionu Rod Laver odprta polovica kapacitete oziroma 7500 sedežev.