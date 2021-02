Croquetas de jamón, kakor se imenujejo po špansko, se precej razlikuje od denimo krompirjevih kroketov, ki so po navadi razmeroma pusti in nič kaj sočni, saj so pravilno pripravljene croquetas de jamón v sredini tako kremaste in sočne, da se iz hrustljave skorjice, ko jo prerežemo, sredica nekoliko razlije – kot staljen sir.

Zelo uporabni so kroketi tudi takrat, ko želimo porabiti kakšne ostanke iz hladilnika. Kot že omenjeno, je idealen pršut, poleg njega pa še vse druge mesnine, kot so krvavice, pečenice, kuhane klobase, vse oblike sušenega mesa ter tudi ostanki pečenke ali denimo kuhana govedina iz juhe, perutnina… Odlični so tudi kroketi s fileti rib in morskimi sadeži, priljubljeni so kroketi iz različnih sirov, tudi tistih s plemenito plesnijo, okusni so z gobami… Nekateri prisegajo na zelenjavne krokete z bučkami, cvetačo, artičokami, brokolijem, špinačo, blitvo, porom… Nekaj posebnega so sladki kroketi s čokolado, jabolki, datlji…

Kroketi imajo tudi svoj praznik, in sicer vsako leto 16. januarja. Obstaja tudi svetovni rekord v uživanju kroketov. Leta 1936 ga je postavil Bask Patxi Bollos, voznik v stari pivovarni v San Sebastianu, ki jih je v enem večeru snedel nič manj kot 236. Bil je član gurmanskega društva Istingorra in so mu naročili, naj krokete na društveno pogostitev pripelje iz neke zasebne kuhinje. Že med vožnjo s konjsko vprego so mu kroketi tako zadišali, da jih je drugega za drugim snedel do zadnjega, kasneje pa naj bi še večerjal. Vse to je objavil časopis Estampa, kjer je zapisano tudi, da so ga na pogostitvi vprašali, ali mu zaradi vseh teh kroketov ni postalo slabo. »Slabo? To je bila samo predjed pred krasno večerjo!« je odvrnil zbrani družbi.