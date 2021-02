Nedeljski dnevnik: Kam naj se vpišem, kaj naj študiram?

Po informativnih dneh, ki so po spletu potekali minuli konec tedna, je pred devetošolci in dijaki zadnjih letnikov pomembno vprašanje: kam se vpisati, katero šolo izbrati. Razmere na trgu dela so negotove in kljub temu, da je bistvo študija slediti svojim željam, so mladi v nezavidljivem položaju, saj ne vedo, v kakšni smeri se bodo stvari odvile v prihodnosti, torej, ko bodo izobraževanje zaključili.