Nedeljski dnevnik: Generacija brez gibanja

Ta teden se je po dolgih mesecih sprostila tudi športna dejavnost in s tem možnost treningov za okoli 70.000 registriranih športnikov. Dovoljena bo tudi individualna in skupinska rekreacija ob upoštevanju ukrepov, kot so združevanje do največ deset ljudi, ohranjanje razdalje dveh metrov, v zaprtih prostorih pa mora biti posamezniku na voljo 20 kvadratnih metrov. Za številne to pomeni navdušenje in olajšanje, saj v času zaprtja vseh dejavnosti v državi marsikateri otroci še tisto nekaj gibanja in športa, ki so ga imeli v šoli, med odmori in na poti v šolo, niso več imeli. Med prvim valom epidemije se je pokazalo, da so bile njihove gibalne sposobnosti za 15 odstotkov nižje, ta odstotek se je med poletjem še povečal, upad gibalnih zmogljivosti pa se kaže tudi zdaj. Po raziskavah se četrtina mladih ne bo več vrnila na treninge, deset odstotkov športnih organizacij v Sloveniji pa bo zaprlo svoje športne programe.