Na današnjih posnetkih italijanske televizije je videti jasno nebo. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so letališče v Catanii okoli okoli 60 kilometrov južno od ognjenika znova odprli danes po 9. uri. V torek so morali odpovedati ali na druga letališča preusmeriti pet letov.

Vulkanski pepel v Catanii prekriva strehe, ulice in balkone, po poročanju italijanske radiotelevizije Rai je med pepelom tudi vulkansko kamenje s premerom do enega centimetra. Pepel in kamenje bodo danes začeli čistiti z ulic. Začeli bodo tudi ocenjevanje škode na vozilih in nepremičninah, navaja Ansa.

Etna je izbruhnila v torek pozno popoldne na jugovzhodni strani ter bruhala lavo in pepel več kot kilometer visoko. Na fotografijah in posnetkih v lokalnih medijih in na družbenih omrežjih je bilo videti velik oblak dima, ki se dviguje iz kraterja, ter lavo, ki teče po pobočju.

3300 metrov visoka Etna je najvišji in najaktivnejši ognjenik v Evropi in pogosto izbruhne. Od leta 2013 je Etna na seznamu Unescove svetovne dediščine.