V torek so opravili tudi 19.962 hitrih antigenskih testov, pozitivne izvide katerih od sobote preverjajo še s PCR testi. Po podatkih sledilnika Covid-19 je v državi s koronavirusom aktivno okuženih 11.639 oseb, sedemdnevno število novih okužb pa znaša 838. V bolnišnicah so zdravili 648 covidnih bolnikov, med njimi jih je bilo 126 v intenzivni negi, 72 so jih odpustili v domačo oskrbo.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 sodeluje direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.