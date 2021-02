Danes bo sprva pretežno oblačno, ni izključena kakšna dežna kaplja. Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, bolj oblačno bo ostalo na Primorskem. Zlasti dopoldne bo ponekod pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija.

V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več na Primorskem. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo ponekod pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 9 do 14 stopinj Celzija.