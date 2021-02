Slovenski veteran je na ledu prebil skoraj 20 minut, v zadnji tretjini pa je bil eden od podajalcev pri zadetku Dustina Browna za vodstvo s 3:0 tri minute pred koncem tekme.

Ta zadetek je sicer potrdil zmago kraljev proti moštvu, ki zaradi številnih okužb z novim koronavirusom v svojih vrstah ni igralo tekme od 2. februarja.

Na prvi tekmi nazaj pa se je Minnesota zaletela v zid, ki ga je pred svoj gol postavil vratar kraljev Jonathan Quick, ki mu je uspelo zbrati kar 28 obramb in tako prvič v tej sezoni zakleniti vrata.

V napadu je za LA blestel Jaret Anderson-Dolan z zadetkom in podajo. Prav on je po vsega 3:26 minute prve tretjine popeljal kralje v vodstvo, nato pa podal pri golu Trevorja Moorja za 2:0 v drugi tretjini. Za Minnesoto je vratar Kaapo Kahkonen zbral 25 obramb. Z drugo zaporedno zmago se je Los Angeles odlepil od dna lestvice v svoji skupini. Tam je zdaj Minnesota, ki pa je odigrala manj tekem.

Na preostalih tekmah večera so Washington Capitals prekinili niz štirih porazov z zmago s 3:1 proti Pittsburgh Penguins. K zmagi v skupini MassMutual East je 26 obramb prispeval vratar moštva iz prestolnice ZDA Vitek Vaneček, po en zadetek pa so dosegli Conor Sheary, Jakub Vrana in Lars Eller.

Prvo tekmo po 16 dneh odsotnosti zaradi okužb s covidom-19 pa so v tej skupini odigrali New Jersey Devils, ki so s 5:2 premagali New York Rangers. Moštvi sta po dveh tretjinah bili poravnani pri 2:2, a je nato New Jersey dosegel tri zadetke v zadnjih 10 minutah tekme.