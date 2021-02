Nedeljski dnevnik: Čakamo na slovenskega Draghija

Italijani so na najbolj mogoč eleganten način rešili ugled države, ko so za predsednika vlade potrdili Maria Draghija, dolgoletnega predsednika Evropske centralne banke (ECB). Tako so si z izobraženim džentelmenom z uglednimi poznanstvi po vsem svetu spet pridobili že precej izgubljen ugled v Bruslju, potem ko so se na oblasti kot po pravilu menjavali razni lokalni posebneži. Draghiju družina zagotavlja popolno finančno neodvisnost, kar je edino pravo zdravilo v boju proti politični korupciji in mafiji.