Denver je bil na gostovanju v Bostonu v podrejenem položaju večji del tekme. Domačini so v drugi četrtini prišli do vodstva 15 točk, v tretji so sicer gostom dovolili znižati izid in v enem trenutku celo izenačiti, a so zatem znova ustvarili varno razliko, ki so jo obdržali do konca tekme.

Čančar je svojo priložnost dobil ob začetku druge četrtine. Točki je dosegel ob prodoru na koš, v času na parketu pa je tudi dvakrat izgubil žogo in jo enkrat uspešno ukradel nasprotnikom.

Pri Denverju je sicer blestel srbski center Nikola Jokić, ki je dosegel 43 točk, kar pa ni bilo dovolj za zmago. Domačini so z izjemno uravnoteženim napadom nadzirali potek srečanja. Prvi strelec zeleno-belih je bil Jaylen Brown s 27 točkami.

Na preostalih tekmah večera je odmevala zmaga Los Angeles Lakers, potem ko so prvaki konec preteklega tedna za nekaj časa ostali brez Anthonyja Davisa. Drugi del superzvezdniškega tandema z LeBronom Jamesom bo zaradi poškodbe Ahilove tetive moral počivati dva do tri tedne.

Na gostovanju pri Minnesoti Timberwolves je glavno vlogo pri zmagi odigral prav James s 30 točkami in 13 skoki. V napadu je pomembno prispeval tudi nemški organizator igre Denis Schröder s 24 točkami. Prvi strelec Minnesote je bil Anthony Edwards z 28 točkami.

Za jezernike je to 22. zmaga v tej sezoni, ob sedmih porazih pa trenutno zaostajajo le za vodilnim moštvom lige Utah Jazz, ki so pri izkupičku 23:5.

Novo zvezdniško predstavo pa je v preteklem večeru pripravil organizator igre Portland Trailblazers Damian Lillard, ki je dosegel 31 točk pri zmagi svojega moštva s 115:104 proti Oklahoma City Thunder. Lillard je v zaključku tekme v štirih napadih zadel tri mete za tri točke in s tem zagotovil Portlandu zmago, potem ko je ta pred tem zapravil vodstvo 24 točk iz tretje četrtine.

Portland se je s peto zaporedno zmago in izkupičkom 17:10 dvignil na četrto mesto na Zahodu. Denver je s 15:12 na sedmem mestu, Dallas Luke Dončića pa s 13:15 na 10.

Dallas bi sicer moral igrat v noči iz srede na četrtek, a je bila tekma z Detroitom zaradi izrednih vremenskih razmer (izjemnega mraza) prestavljena za nedoločen čas. Dončić naj bi tako naslednjič stopil na parket v noči iz petka na soboto, ko bi Dallas moral gostovati pri Houston Rockets.

Medtem slovenski organizator igre Goran Dragić pri Miami Heat še vedno okreva po zvinu gležnja. Doslej je izpustil pet tekem, ne bo ga pa niti na tekmi v noči iz srede na četrtek, ko bo Miami gostoval pri Golden State Warriors.