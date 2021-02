Maja Debeljak, ki vodi Center za zdravo hrbtenico, v kratkem pripravlja sklop delavnic za ženske, ki si ponovno želijo začutiti svojo intimo in najti same sebe. Po pomoč k njej prihajajo ženske, ki si želijo zbuditi svojo ženskost, in ljudje iz poslovnega sveta, ki so izgubili stik s svojo primarno močjo delovanja. V ta namen jih uči intuitivnega vodenja – da se znajo pravočasno ustaviti, priti nazaj v čutenje, notranji mir in učenja, kako se umiriti.

S tem je povezana moja travmatična izkušnja. Pred leti sem namreč povsem izgubila stik s seboj, s svojo intimnostjo in ženskostjo. Imela sem občutek, da je v meni ugasnila iskrica. S tem sem živela nekaj let in se popolnoma distancirala od sebe. Nisem čutila intimnosti, saj nisem bila v stiku sama s seboj. Iskala sem rešitev, kako priti iz tega.

Vzroki za to so različni, pri meni je bila kriva negativna izkušnja, ki je sovpadala s trenutnim prikazom podobe ženske. Na splošno se mi zdi, da smo izgubili stik s samim s seboj, s svojim čutenjem, zato bi rada ljudem pomagala nazaj do tega. Krivci so tudi mediji, družbena omrežja, ki nas vsakodnevno napadajo s popačenimi podobami in posledično ne vemo več, kaj čutimo. Sledimo nenapisanim pravilom, ki jih narekuje družba, pozabimo pa nase, na svoje talente, čutenje in užitke.

Posledica izgube stika s seboj se pozna tudi pri izgubi stika s svojo intimnostjo in izgubi odnosa s partnerjem. V ta namen pripravljam predavanja za ženske, ki si želijo čutiti svojo ženskost, in v katerih povezujem starodavna taoistična znanja z razumevanjem sodobne ženske. Na delavnici bo poudarek na čutenju svojega telesa, delovanju ženske v odnosu do moškega, pomenu dotika in moči pogleda. Veliko bomo delale na praksi.

Se. Menim, da je narava tista, ki nas prizemlji in nas postavi na realna tla. Da res začutimo, kdo smo in kaj hočemo. Včasih so najbolj učinkovite najbolj preproste tehnike. Predlagam, da se zgolj uležete na posteljo, se umirite in le poslušate svoje dihanje. Tako se pomirite in začutite, kaj se dogaja v telesu, in ustavite svoje misli. Idealno bi bilo, da bi se večkrat v dnevu usedli, vdihnili in izdihnili, se ustavili in se vrnili vase.

Obiskala sem več strokovnjakov na temo ženskosti in intimnosti, dolgo sem raziskovala, iskala, dokler nisem našla osebe, ki me je znala slišati, čutiti in postaviti na svoje mesto. Izjemno sva se povezali in skupaj začeli pripravljati ekskluzivne delavnice v tujini. Šele takrat, ko si slišan, lahko narediš korak.

Z Angelino A. Rinaldi pripravljava delavnice, namenjene ženskam, ki si želijo narediti premik v svojem življenju, kot sem ga naredila tudi sama. Veliko se bomo pogovarjale, kako sokreirati dober in izpolnjujoč odnos s partnerjem, in se naučile vzpostavljati kakovostne odnose z ljudmi okoli sebe.

