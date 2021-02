Erjavcu očitno ostal zvest le Lep

Za konstruktivno nezaupnico so očitno glasovali vsi poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB, iz DeSUS pa zgolj Jurij Lep. Štirje poslanci SMC naj bi oddali neveljavne glasovnice. Razplet glasovanja sicer odpira številna vprašanja, med drugim o nadaljnji usodi DeSUS in koalicije KUL.