Gnili politični kompromisi

Zaradi odločitve državnega zbora bi morali včeraj v državi zadoneti vsi zvonovi, tako kot so doneli zvonovi po Evropi po zmagi nad turško vojsko pri Sisku pred 400 leti, kajti poslanci so – sicer z nekaj zamude – po dveh letih od odločitve ustavnega sodišča menda uskladili volilno zakonodajo z ustavo. Spomnimo, ustavni sodniki so pred 26 meseci ugotovili, da so razlike v številu prebivalcev med volilnimi okraji prevelike, da so zaradi tega volilci v neenakopravnem položaju, zato so tudi volilni okraji neustavni.