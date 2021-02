Ljubljana s polnimi žepi evropskih milijonov?

Ljubljana lahko računa na zajeten delež sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, ki je za našo državo vreden več kot pet milijard evrov. Skoraj gotovi so projekti nadgradnje glavne železniške postaje, prenove in dograditve Infekcijske klinike, sežigalnice, priložnosti pa so še na področjih domske oskrbe, najemnih stanovanj, energetske in statične sanacije ter kulturne dediščine.