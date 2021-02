Po sinočnjem nastopu Kevina Kampla z Leipzigom proti Liverpoolu bodo današnje tekme v ligi prvakov minile brez slovenskih predstavnikov.

Porto – Juventus

Ob slabši formi v italijanskem prvenstvu je za Juventus uspeh v ligi prvakov letos še toliko pomembnejši. Torinčani, ki so na vrhu Evrope nazadnje stali leta 1996, odtlej pa izgubili kar pet finalov, v Porto odhajajo s popotnico poraza na derbiju proti Napoliju. »Poraz nas ne bo potolkel. Pogled moramo usmeriti proti ligi prvakov,« je pred odhodom na Portugalsko dejal Cristiano Ronaldo. Za petkratnega dobitnika zlate žoge bo to sploh prvi obisk stadiona Dragao v ligi prvakov po četrtfinalu leta 2009, ko je tam gostoval še v dresu Manchester Uniteda in tekmo odločil s spektakularnim zadetkom s 35 metrov. Ta mu je prinesel celo nagrado Ferenca Puskasa za najlepši gol leta, najljubši v karieri pa je tudi Ronaldu.

Dvoboj bo poseben izziv za kapetana Porta Pepeja. Sedemintridesetletnik se bo prvič v karieri pomeril proti zvezdniku Juventusa, s katerim si je dolga leta delil slačilnico pri Realu Madridu. »Mislim, da imajo v Cristianu najboljšega igralca na svetu. Pričakujem zmago, a nam ne bo lahko,« je povedal Pepe, ki bo s Portom lovil prvo zmago proti italijanskim prvakom.