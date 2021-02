Prvič. Od demokracije v parlamentu tako ali tako niti kraca ni več ostala.

In drugič. Še kako je bil zraven! Kje drugje kot na twitterju. Predsednik vlade namreč ne uraduje v vladni palači, še manj v parlamentu, le sem ter tja se pojavi na Brdu, večino časa pa posveti twitovladi. Nič čudnega, če se ga je prijel vzdevek maršal Twito. Če gre verjeti posebnemu sledilniku, ki beleži čas, ki ga maršal preživi na twitterju in s twitterjem, je bil v ponedeljek od osmih zjutraj do polnoči aktiven neverjetnih štiri ure in dve minuti. Tam med deseto in pol dvanajsto je imel malo pavze, potem se je aktivnost okrepila vse do popoldanskega počitka, od pol pete do polnoči pa telefona praktično ni izpustil iz rok.

Včasih so ljudstvu vladali z dekreti, danes pa s čivki. Navadite se!