Nevarnost vrnitve v “normalno življenje”

Ta čas je poln protislovij. In zato tudi možnosti. Te so dobre, slabe in še hujše – in seveda protislovne. Vprašanje, okrog katerega se vse vrti, je, kaj bo po covidu. Opira se na optimistično predpostavko, da te epidemije bo konec, kar je verjetno, ne pa nujno. Konec koncev pa to ni najpomembneje. Ko se vprašujemo, kaj bo po covidu, je covid namreč samo povod za vprašanje, vprašujemo pa se v resnici, kako se bo svet, v katerem živimo, spremenil, kajti spremenil se bo, se je že in se še spreminja. Spreminja se zaradi lastnih protislovij, ki jih epidemija ni povzročila, temveč deluje bolj kot reagent, jih razkriva, pospešuje in zaostruje. Je medij manifestiranja protislovij obstoječega sistema.