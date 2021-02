Mariborski kriminalisti so stopili na prste 41-letni uslužbenki državnega organa iz Maribora, po naših neuradnih podatkih gre za finančno upravo. Osumljena je zlorabe osebnih podatkov, overitve lažne vsebine in ponarejanja listin. Vse v povezavi s fiktivnimi prijavami prebivališč tujcev pri nas.

Enainštiridesetletnica naj bi tako nepooblaščeno brskala po računalniški bazi podatkov Fursa in tako dobila potrebne podatke za sestavo raznih listin, ki so nujne za urejanje formalnega postopka prijave začasnega prebivališča državljanov tretjih držav. Skupaj s svojim 50-letnim partnerjem naj bi nato ponaredila izjavo lastnika nepremičnine, na naslov katere je potem prijavljala tujce. To bi torej pomenilo, da lastniki sploh niso vedeli, da pri njih »živi« še kdo, ki ga sploh ne poznajo. Uslužbence upravnih enot sta tako spravljala v zmoto, ko sta ljudi prijavljala na neke naslove, čeprav sta vedela, da tam sploh ne bodo živeli. Uslužbenci upravnih enot pa so potem fizičnim osebam izdajali potrdila o prijavi začasnega prebivališča ter jih vpisali tudi v register prebivalstva. Kot smo že poročali, jim zaradi tega pripadajo razne ugodnosti (recimo socialni transferji), v bistvu pa delajo (in bivajo) nekje drugje, recimo v Nemčiji.