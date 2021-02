Jelena Soro, The Balkan Experience of Song and Ritual: Lipa zelenela je po balkansko

Podobno kot mnoge druge etnoglasbe je tudi balkanski etno v zadnjih letih postal priljubljen v zahodnem svetu oziroma v Evropi. Izvaja se ga v Španiji, na Finskem, v Avstriji, tudi v Sloveniji, ki sicer spada na Balkan, vendar se je domicilno prebivalstvo s tovrstno glasbo včasih neposredno soočalo kvečjemu v folklornih skupinah. The Balkan Experience of Song and Ritual je ljubljanska vokalna zasedba treh pevk, Jelene Soro, Brigite Marko in Teje Vidmar, ter tolkalista Dejana Jovanova. Nedavno je izdala ploščo, pripravlja pa se na nastop v Cankarjevem domu, ki se ga bo v živo prenašalo po spletu. Balkansko ljudsko glasbo izvajajo zgolj ob spremljavi bobna in z glasovi ob umetniškem pristopu, se pa pevke mestoma izkažejo tudi z najpreprostejšo grlenostjo. Med drugim so Lipa zelenela je, ponarodelo skladbo Davorina Jenka, umestile v orientalen ritem. Kolovodja te in še nekaj drugih zasedb je Jelena Soro, letnik 1989, oboistka iz Novega Sada, ki je pred petnajstimi leti prišla na študij glasbe v Ljubljano.