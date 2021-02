Na Mirni so začeli graditi dva večstanovanjska objekta, ki so ju poimenovali Mirna soseska. Gre za pomembno naložbo, saj so zadnje bloke na Mirni zgradili pred 35 leti. Temeljni kamen za nova objekta, ki bosta stala med Sokolsko ulico in območjem nekdanjega Preventa, sta te dni položila mirnski župan Dušan Skerbiš in Janez Prosenik, direktor podjetja Japi inženiring, ki je tudi investitor naložbe. Bloke bo gradilo podjetje GPI Tehnika, gradnjo naj bi zaključili v 15 mesecih.

V občini Mirna, ki letos praznuje deset let obstoja, so v tem času zagotovili urejene športnorekreacijske površine, vzpostavili podjetniško-industrijsko cono, določili območja stanovanjskih con, odkupili prostore za novi vrtec, skrbijo za infrastrukturo, te dni zaključujejo tudi obnovo dvorane v kulturnem domu Partizan. »V desetih letih smo naredili izjemen korak naprej na številnih področjih. Razvoj naselja Mirna, kot je načrtovan v naslednjih nekaj letih, bo ta del kraja spremenil v prijetno središče, kjer bo v nekaj korakih dostopno vse, kar posameznik potrebuje za zadovoljno vsakodnevno življenje,« pravi Skerbiš.