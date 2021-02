Najbolj prizadet je jug ZDA, kjer so takega vremena najmanj vajeni, kaj šele, da bi bili opremljeni za pluženje in posipanje cest. V El Pasu na meji s Teksasom je mraz podrl rekord, saj je temperatura padla na minus deset stopinj Celzija, pa tudi v Houstonu se je termometer spustil na minus devet. Tam sta umrli mati in hči, ki sta zaradi izpada elektrike v garaži zagnali avtomobil, da se ogrejeta in sta umrli zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Razmere v Teksasu so glede elektrike katastrofalne in povzročajo tudi politične posledice. Kritike letijo na republikanske voditelje države in teksaško miselnost, ki si je omislila povsem samostojno električno omrežje. Sistem je moral uvesti redukcije, saj ljudje v hudem mrazu niso upoštevali prošnje, naj varčujejo z energijo. Brez elektrike je bilo minulo noč tako skoraj tri milijone ljudi.

Zamrzovale so vodovodne cevi, gretja ni bilo, teksaške težave pa so povzročile tudi izpad elektrike v Mehiki za skoraj pet milijonov odjemalcev, vendar so večino težav odpravili v nekaj urah.

Mrzlo je bilo tudi na severu v Minnesoti, kjer so v Chisolmu namerili minus 39 stopinj, v Chicagu pa je danes zjutraj že napadlo skoraj pol metra snega. Odpovedanih je bilo le nekaj poletov z letališč Midway in O'Hare, na jugu v Teksasu pa je mraz povsem zaprl promet na letališčih v Austinu, kjer je zapadlo rekordnih 15 centimetrov snega, in Houstonu. Promet je bil moten tudi drugod po ZDA.

O smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Kentuckyja, kje je moški z avtomobilom zapeljal s poledenele ceste, v Louisiani je zaradi mraza umrl 50-letnik, v Tennesseeju pa je v nedeljo mlad fant padel v ledeno mlako in zmrznil. Že prejšnji petek je v Teksasu v velikem verižnem trčenju umrlo šest ljudi. Prometnih nesreč zaradi snega in ledu je bilo na jugu doslej že več sto.