Kar nekaj Slovencev je v tem času v tujini. Države, v katere se lahko trenutno vstopa brez PCR-testa, so Albanija, Črna gora, Severna Makedonija, Kostarika, Dominikanska republika in Tanzanija z Zanzibarjem. »A je treba biti pri načrtovanju potovanja vseeno pozoren. Čeprav je vstop v državo tehnično brez omejitev, lahko marsikatera letalska družba zahteva negativen PCR-test za vkrcanje ali prestop, tako na poti tja kot nazaj (takšen primer je prestop v Amsterdamu),« opozarja Nejc Škrlep iz turistične agencije Po svetu.

Previdnost in izogibanje množicam

Med Slovenci so trenutno najbolj popularni Kanarski otoki in Zanzibar (oziroma vsa Tanzanija), sledijo Dubaj, Črna gora, Kostarika, Egipt in Mehika. Po besedah sogovornika se v države brez korone, kot so Nova Zelandija, Avstralija in Tajvan, praktično ne da vstopiti, kar je tudi eden izmed razlogov, zakaj v teh državah ni koronavirusa. »Na drugi strani pa je nekaj držav, ki si pred problemom virusa malce zatiskajo oči ali je v njih virus zaradi drugačnega podnebja in starostne strukture prebivalstva očitno precej manj prisoten (nekaj držav v Srednji Ameriki in Afriki). Tam svetujejo previdnost ter izogibanje množicam in drugim nenujnim bližnjim stikom ter notranjim prostorom na splošno. Na agenciji poudarjajo, da obstajajo države, v katere lahko vstopamo z negativnim PCR-testom, a se lahko vrnemo brez njega. Takšnih območij je zelo malo, saj v kar nekaj držav ne spustijo tujcev, zato pridejo denimo od bolj toplih destinacij v poštev samo karibski otočki. »Na srečo ima Slovenija zelo prijazen način odprave karantene ob opravljenem (brezplačnem) negativnem hitrem testu po prihodu v Slovenijo,« še dodaja Škrlep.

Vsem, ki zaradi katerega koli razloga potujejo v tujino, svetuje, da so v tujini še bolj kot doma previdni pri stikih z drugimi osebami, predvsem v javnem prevozu in na javnih mestih striktno nosijo zaščitno masko ter naredijo vse, kar je v njihovi moči, da do okužbe ne pride, ter seveda opravijo test ob povratku ali ostanejo v karanteni.