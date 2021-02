Prebivalci Slovenije že dovolj dobro poznamo način vladanja Janše, ki si je ob hlapčevski koaliciji pridobil praktično neomejeno moč. SDS je s tem postala kapitalski kartel, ki bo lahko počel kar koli, tudi nezakonite operacije, ker bo v naslednji fazi obglavljeno tudi pravosodje. Policija je pa tako in tako v razsulu in v popolni podrejenosti te klike. Sodni postopki, če sploh, bodo vodeni v nepovrat ali pa v zastaranje. Sedaj ne bodo potrebni niti premajhni poštni nabiralniki in založene depeše.

Kako se bodo počutili vsi ti kolaboranti iz SMC in DeSUS, ki so omogočili razpad demokratične in pravne države? Verjetno računajo, da bo tudi njim padla kakšna drobtina z mize. Mogoče bo, vendar bo cena zelo visoka. Medeni tedni v politiki pa se neizprosno iztekajo, to bodo ti kolaboranti še spoznali, ko jih bodo ob povratku v domače okolje socialno izolirali. Tudi kavice ne bodo mogli spiti v stari prijetni družbi.

Kaj pa preostane nam državljanom? Mogoče se bo zgodila nova Roška, kdo ve?

Gorazd Cuznar, Črnomelj