Pahor se je že večkrat javno zavzel za vzpostavitev dialoga in sodelovanja med parlamentarnimi strankami, saj je prepričan, da bi bili tudi pri spopadu z epidemijo covida-19 uspešnejši, če bi bilo to vzpostavljeno. Na srečanju s predsedniki parlamentarnih strank, na katerega jih je povabil, bi rad preveril stališča o svojem predlogu, da bi bilo dobro, da bi stranke dosegle strinjanje o osredotočenju na spopad z epidemijo, okrevanju po njej in predsedovanju EU.

Pred skupnim srečanjem se je Pahor v tem mesecu že ločeno sestal s predsednikom SDS in premierjem Janezom Janšo, predsednikom koalicijske SMC Zdravkom Počivalškom ter predsedniki opozicijskih strank Tanjo Fajon (SD), Alenko Bratušek (SAB) in Zmagom Jelinčičem (SNS). V petek se bo srečal še z Matejem Toninom (NSi), v ponedeljek pa s Karlom Erjavcem (DeSUS), predsednik LMŠ Marjan Šarec in koordinator Levice Luka Mesec pa se za zdaj za srečanje nista odločila, so navedli v uradu predsednika republike.

Kot so pojasnili, so dvostranska srečanja namenjena temeljiti pripravi na skupno srečanje. Cilj je izmenjati stališča ali jih morebiti uskladiti glede najbolj strateških vprašanj do rednih ali predčasnih volitev, so dodali.

Šarec se je na Pahorjev poziv k skupnemu srečanju v začetku meseca odzval s predlogom, da naj se Pahor temeljito pogovori s predsednikom vlade. Pahorju je med drugim očital, da je molčal ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda. Tudi Mesec, ki prav tako ni sprejel vabila na pogovor, je Pahorja opozoril, da je demokratični sistem v globoki krizi in da za zagotovitev varstva načel ustavnega reda ni nihče bolj odgovoren od predsednika republike.