ESA išče od štiri do šest tako imenovanih kariernih astronavtov in astronavtk, ki bi jih zaposlili kot stalno osebje in jih razporedili na vesoljske misije. Pri tem poudarja raznolikost in poziva zlasti ženske, naj se prijavijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Agencija išče tudi do 20 »rezervnih« astronavtov in astronavtk, ki bi jih lahko izbrali za posebne misije. Poleg tega želi v program, imenovan Parastronavt, vključiti tudi astronavta s telesno okvaro. Agencija preučuje, pod kakšnimi pogoji bi kandidat lahko letel na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). »Glede tega je veliko neodgovorjenih vprašanj,« je dejal David Parker, direktor astronavtičnega in robotskega raziskovanja ESA, in dodal, da če ne postavljaš vprašanj, tudi ne dobiš odgovorov.

Rok za prijavo na razpis je 28. maj. Za kandidate bodo nato izvedli šeststopenjski izbirni postopek, ki se bo končal oktobra 2022.

ESA išče kandidate najrazličnejših profilov. Kandidati morajo biti državljani ene od članic ali pridruženih članic ESA, imeti morajo najmanj magisterij iz naravoslovja, medicine, tehnike, matematike ali računalništva, med drugim navaja agencija na spletni strani. Potrebna pa je seveda tudi prilagodljivost in pripravljenost potovati dolgo in daleč, navaja dpa.

ESA je nazadnje iskala kandidate za astronavte leta 2008 in je doslej opravila le tri kroge zaposlovanja, vključno s prvim leta 1978, piše na spletni strani agencije. Slovenija je pridružena članica ESA od leta 2016.