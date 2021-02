Alpska kombinacija si z neenakovrednimi pogoji na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju ob premierni izvedbi ni naredila usluge. Progi v izločilnih bojih sta bili izrazito neenakovredni, kar je vplivalo na končni razplet. Slovenska reprezentanca ni izkoristila »kavbojske tekme« v svojo prid, kljub temu pa je Tina Robnik z uvrstitvijo med najboljšo osmerico dosegla zaenkrat najboljšo slovensko uvrstitev. Svetovna prvaka v alpski kombinaciji sta postala Italijanka Marta Bassino in Francoz Mathieu Faivre, naknadno pa so organizatorji določili, da je svetovna prvakinja tudi Avstrijka Katharina Liensberger, ki je v finalu dosegla enak čas kot Italijanka. Končno je svojo prvo kolajno na domačem prvenstvu tako dočakala tudi Italija, ob osvojitvi odličja na vrhuncu sezone pa je bilo veselo tudi v hrvaški reprezentanci, saj je bil Filip Zubčić svetovni podprvak.

Tina Robnik je v osmini finala brez težav opravila z Novozelandko Piero Hudson. Lučanka je bila na prvi hitrosti hitrejša za 34 stotink, končno prednost pa je na drugi progi povišala na 62 stotink. Devetindvajsetletna Slovenka je odlično nadaljevala v četrtfinalu, kjer je na prvi progi pustila za seboj Tesso Worley z maksimalno prednostjo. Toda Francozinja je na drugi progi smučala precej bolje, do gladke zmage z razliko 26 stotink pa jo je pripeljala tudi precej hitrejša rdeča proga. »Progi nista bili enakovredni, sama pa sem bila proti Tessi Worley na drugi progi na počasnejši progi. Ne zdi se mi prav, da je na prvi progi maksimalen zaostanek pol sekunde, saj sem bila hitrejša za več časa,« je bila razočarana Tina Robnik.

»Počutila sem se igrivo. Zdelo se mi je, da se stvari dogajajo same, potem pa sem storila napako. Težko mi je, a moram iti čez to, saj se bliža tekma v moji disciplini,« pred četrtkovim veleslalomskim vrhuncem sporoča Meta Hrovat. »Rdeča proga je bila precej hitrejša in bi si moral nabrati višjo prednost, če bi želel napredovati. Kljub temu lahko rečem, da sem s svetovnim prvenstvom začel zelo dobro, kar je pomembno pred nadaljevanjem prvenstva,« je bil pozitiven najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec. »Ponosen sem, kako sem se sestavil po enem tednu zdravstvenih težav. Imel sem svojo priložnost, a sem na drugi progi storil manjšo napako,« pa je svoj nastop ocenil Štefan Hadalin.

Številna presenečenja v kvalifikacijah

Prva končna disciplina v tehničnih disciplinah je nakazala uspešen slovenski dan najuspešnejši dan na 46. svetovnem prvenstvu v dopoldanskih kvalifikacijah. Prvi sta se med najboljšo šestnajsterico prebili Meta Hrovat in Tina Robnik, ki sta dosegli drugi in tretji čas. Hitrejša od njiju je bila v kvalifikacijah le Švicarka Wendy Holdener, ki je bila izjemno motivirana, potem ko je dan prej predala prestol v alpski kombinaciji s slalomskim odstopom. V nadaljevanju kvalifikacij sta bila uspešna še Žan Kranjec, ki je dosegel četrti čas kvalifikacij, in Štefan Hadalin s 16. časom. Vrhničan se je kot zadnji prebil v osmino finala in imel nekaj športne sreče, potem ko je imel na edini tekmi svetovnega pokala v tej sezoni v Lechu smolo, saj je bil 17. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil Švicar Loic Meillard, drugi pa Avstrijec Fabio Gstrein.

V kvalifikacijah je obstala preostala slovenska trojica. Aljaž Dvornik je zasedel 28. mesto, Andreja Slokar je bila 24., Neja Dvornik pa 29. Kvalifikacije so bile usodne tudi za številne uveljavljene alpske smučarje. Največje presenečenje pri moških je bilo 17. mesto Marca Schwarza, svetovnega prvaka v alpski kombinaciji in vodilnega v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Prava senzacija pa, da je že v kvalifikacijah z napako in odstopom izpadla vodilna alpska smučarka v svetovnem pokalu Slovakinja Petra Vlhova. Finale so po televiziji spremljali tudi Avstrijca Adrian Pertl in Roland Leitinger, Francoz Thibaut Favrot, Švicar Gino Caviezel, Italijan Riccardo Tonetti, Švicarki Lara Gut - Behrami in Camile Rast, Norvežanki Kristin Lysdahl in Thea Louise Stjernesund... Ob tem kaže omeniti, da se na paralelno tekmo zaradi zasedenega urnika prvenstva ali priprave na veleslalom in slalom niso prijavili Američanka Mikaela Shiffrin, Francoz Alexis Pinturault in Norvežan Henrik Kristoffersen.