Državno odvetništvo je zaradi omenjene odločbe notranjega ministrstva sprožilo upravni spor, ker meni, da bi lahko odobritev koncerta resno ogrozila javno varnost. V tožbi junija lani je navedlo, da Thompson pooseblja poveličevanje ustaštva in da obstaja veliko tveganje, da bi na koncertu prišlo do sovražnega govora ter slavljenja nasilja in vojnih zločinov.

V sodbi, ki jo je danes objavil Siol, je upravno sodišče izpostavilo, da organizator v določenem roku ni sporočil novega datuma koncerta, zato je izpodbijana odločba prenehala pravno učinkovati. »Tožnik si zato svojega položaja, to je zatrjevanega varovanja javnega interesa, v okviru katerega je želel doseči varstvo javne varnosti in človekovega dostojanstva, ne more več spremeniti oziroma izboljšati. S potekom tridnevnega prekluzivnega roka za obvestitev o spremembi časa prireditve od vročitve izpodbijane odločbe je bila namreč možnost izvedbe prireditve, ki je bila prijavljena leta 2017, izčrpana,« je zapisalo.

»Ker izpodbijana odločba nima pravnega učinka, tožnik nima pravnega interesa za vložitev tožbe v upravnem sporu. Pravnega interesa pa ni mogoče utemeljiti s hipotetičnim razpravljanjem o bodočem morebitnem dogajanju (oziroma opustitvah) policije,« je še dodalo sodišče.

Ker niso bile podane procesne predpostavke za vsebinsko obravnavo tožbe, se sodišče ni opredeljevalo glede ostalih tožbenih navedb. Zoper sklep je še možna pritožba v 15 dneh od vročitve pisnega odpravka.