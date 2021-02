Ledeni mraz je zapustil sončno Pokljuko, a slovenske tekmovalke navkljub brezvetrju in prijaznejšim temperaturam nad lediščem niso imele svojega dne. Najdaljšo posamično preizkušnjo je presenetljivo dobila Čehinja Marketa Davidova, ki je pokrila vseh dvajset tarč in dosegla uspeh kariere. Kopito za puško so ji izdelali v Tržiču, razposajene rojakinje pa so jo v cilju močno prijele in nekajkrat vrgle v zrak.

V najboljših razmerah na tem prvenstvu so s slabim strelskim izkupičkom pogorele favoritinje za kolajne. Nenatančne so bile tudi domače biatlonke, ki jim na Rudnem polju zmanjkuje priložnost za odmevnejši dosežek. Najbolj zadovoljna je bila dvajsetletna Živa Klemenčič, ki je na premierni posamični preizkušnji v tako močni konkurenci s tremi zgrešenimi streli ujela 55. mesto. »Pred tekmo nisem vedela, kako bom reagirala zaradi povečanega psihološkega pritiska. V teku sem uspešno sledila boljšim tekmicam in dobila dodatno motivacijo za nadaljnje delo,« je komentirala Živa Klemenčič. Trenerka slovenske ženske vrste Andreja Mali je izpostavila, da se mlajša od sestričen Klemenčič šele približuje članski kategoriji in ima velik potencial, da bo nekoč v širšem krogu najboljših biatlonk.

Lea Einfalt in Polona Klemenčič se nista uvrstili med najboljšo osemdeseterico. V mešani coni, kjer se tekmovalci po tekmi ustavijo za intervjuje s poročevalci, sta dejali, da s tokratnim nastopom nista zadovoljni. Einfalt je zgrešila pet strelov, Klemenčič pa je bila za nenatančnost kaznovana s sedmimi minutami pribitka. »Ko sta zadeli tarčo, je letelo v center, v drugih poskusih pa so se zaradi psihološke blokade pojavljale napake. Dekleta na treningu streljajo dobro in imajo veliko željo po dokazovanju na domačem tekmovanju,« je analizirala Andreja Mali.

Lea Einfalt je imela pred začetkom prvenstva pravo agonijo s prebolevanjem koronavirusa. Štirinajst dni je preživela v postelji, nato pa zamudila še tri tedne optimalnega treninga. »Pozna se, da sem zaradi slabše pripravljenost bolj utrujena od konkurence, ki je na Pokljuki v izvrstni formi. Največ težav imam s pljuči, saj zraka ne zmorem v celoti vdihniti, kar privede do tega, da mišice hitreje zakislijo. Zelo trpim na progi, obenem je tudi osredotočenost na strelišču manjša. Z veseljem bi prepustila svoje mesto tekmovalki z boljšo pripravljenostjo, a nas je v reprezentanci premalo in je treba stisniti zobe. Verjamem, da bomo dekleta prihodnjo zimo na olimpijskih igrah v Pekingu dokazale, da znamo doseči dobre rezultate,« je bila izčrpna Lea Einfalt, medtem ko je Polona Klemenčič razočarano ugotovila, da je pregorela v preveliki želji: »Hotela sem hitro in natančno streljati, a sem preveč komplicirala. V teku sem imela dober ritem, da sem zdržala celotno tekmo.«